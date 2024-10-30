Прошедшая президентская избирательная кампания в Молдавии, как и проведение референдума, отличались репрессиями в отношении инакомыслящих, а также вмешательством со стороны стран Запада. Такое мнение на брифинге высказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам дипломата, репрессии идут в отношении молдавских политиков, СМИ, общественных деятелей — всех тех, кто «пытается отстоять правду». Захарова заявила, что все это происходит на фоне масштабнейшего вмешательства западных стран во внутренние дела Молдавии, под лозунгами о необходимости противодействовать якобы угрозе со стороны России.

Власти Молдавии во главе с действующим президентом Майей Санду не скрывают воздействия административного ресурса «при организации всех этих «междусобойных» якобы электоральных процедур». Однако даже «сфальсифицированные результаты» референдума продемонстрировали, что людей обмануть нельзя, поэтому фальсификации натянули только на доли процента, высказала мнение Захарова.

Ранее Санду не смогла обосновать обвинения в подкупе 300 тысяч избирателей.