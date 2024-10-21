В ЕС обвинили Россию во вмешательстве в выборы в Молдавии

В Европейской комиссии считают, что на президентских выборах в Молдавии имело место вмешательство, и ждут официальных итогов, чтобы выступить с заявлением. Об этом рассказал в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в ЕК внимательно наблюдают за ходом голосования на выборах и референдуме по членству страны в Евросоюзе.

Стано добавил, что Молдавия является важным партнером для ЕС.

По его словам, выборы в стране «проходили в условиях беспрецедентного давления и запугивания со стороны России и ее прокси».

Первый тур президентских выборов в Молдавии завершился без полноценной победы одного из кандидатов. По результатам обработки 98% протоколов лидирует Майя Санду с 41,9% голосов, следом идет Александр Стояногло — 26,3%. Кто станет лидером страны, будет ясно после второго тура в ноябре. Власти уже заявили о вмешательстве в выборы «криминальных сил» вместе с иностранными государствами. А в оппозиции обвинили Санду в попытке «подтянуть проценты» для своей победы.

Также подведены итоги референдума о закреплении в конституции Молдавии курса на вступление в Евросоюз. Идея состояла в том, чтобы изменить основной закон страны так, чтобы сделать евроинтеграцию неотвратимой. В пользу этой идеи играло то, что количество желающих вступить в ЕС, по внутренним опросам, перевалило за 50%. Как прошло голосование и чего ждать дальше — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили шансы Санду честно победить во втором туре выборов.