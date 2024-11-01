В Кремле прокомментировали слова Трампа об «уничтожении» им Северного потока

Кремль не понимает, что имеет в виду кандидат в президенты США Дональд Трамп, говоря о закрытии им газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Предвыборная гонка в США находится на финишной прямой, многие ее элементы не входят в рамки понимания Москвы, а оскорбления кандидатов в адрес друг друга не соответствуют политической культуре РФ, заявил Песков.

«Ну и, наверное, в горячке этой предвыборной гонки мы слышим те заявления... Ну тут трудно разобраться, может быть, есть смысл вам адресовать вопрос в предвыборный штаб этого кандидата собственно. Ведь «Северный поток» в итоге был достроен и более того, нитка «Северного потока — 2» есть уцелевшая и она, собственно, в любой момент, как об этом говорил президент [Владимир] Путин, готова к запуску. Поэтому здесь очень трудно предположить, что имел в виду господин Трамп», — сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать слова бывшего президента США.

До этого Трамп, отвечая на обвинения в связях с Россией, заявил, что остановил строительство российского газопровода. «Я уничтожил его», — сказал кандидат в президенты от республиканцев.

Строительство трубопровода «Северный поток-2» официально завершилось в сентябре 2021 года, однако 26 сентября 2022 года одна из двух нитей «Северного потока — 2» была взорвана. Расследование до сих пор ведется.

Ранее Путин опроверг связи Трампа с Россией.