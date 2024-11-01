Трамп отрицает дружбу с Россией: «Я разрушил «Северный поток»

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп ответил на критику связей с Россией, заявив, что именно он, будучи президентом, остановил строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом он сообщил на шоу журналиста Такера Карлсона.

По словам Трампа, его критики любят говорить, что он «был другом России», работал на Москву и был российским шпионом. Трамп назвал этих людей «больными».

«Это самый большой газопровод в мире, простирающийся от России до Германии. Я уничтожил его. Никто не мог этого сделать, кроме меня. Я остановил его», — сказал политик.

О своем влиянии на задержку строительства газопровода Трамп заявлял в 2021 и 2022 годах. По его словам, он закрыл «Северный поток — 2», но затем президентом стал США Джо Байден, который открыл его.

Строительство трубопровода «Северный поток-2» официально завершилось в сентябре 2021 года, однако 26 сентября 2022 года одна из двух нитей «Северного потока — 2» была взорвана. Расследование до сих пор ведется.

Ранее Путин опроверг связи Трампа с Россией.