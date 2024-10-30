Стали известны цели визита главы МИД КНДР в Россию

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи во время официального визита в Москву проведет стратегические консультации с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты на высшем уровне в Пхеньяне, в Москву прибывает глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи для стратегических консультаций с Сергеем Лавровым.

Захарова подчеркнула, что о других деталях и дате встречи будет сообщено дополнительно.

Накануне посольство РФ в КНДР сообщило, что Цой Сон Хи отправилась в Россию с официальным визитом. В диппредставительстве добавили, что в соответствии с подписанным в ходе саммита договором Россия и КНДР будут регулярно проводить консультации по вопросам двусторонних отношений и международной политики.

25 октября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что соглашение между Россией и КНДР является бессрочным. По ее словам, заключительным этапом его утверждения станет обмен ратификационными грамотами. С этого момента договор приобретет юридическую силу.

Ранее военный эксперт отверг возможное участие солдат КНДР в боевых действиях под Курском.