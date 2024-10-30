Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны цели визита главы МИД КНДР в Россию

Захарова: глава МИД КНДР проведет в Москве стратегические консультации с Лавровым

close
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи во время официального визита в Москву проведет стратегические консультации с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты на высшем уровне в Пхеньяне, в Москву прибывает глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи для стратегических консультаций с Сергеем Лавровым.

Захарова подчеркнула, что о других деталях и дате встречи будет сообщено дополнительно.

Накануне посольство РФ в КНДР сообщило, что Цой Сон Хи отправилась в Россию с официальным визитом. В диппредставительстве добавили, что в соответствии с подписанным в ходе саммита договором Россия и КНДР будут регулярно проводить консультации по вопросам двусторонних отношений и международной политики.

25 октября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что соглашение между Россией и КНДР является бессрочным. По ее словам, заключительным этапом его утверждения станет обмен ратификационными грамотами. С этого момента договор приобретет юридическую силу.

Ранее военный эксперт отверг возможное участие солдат КНДР в боевых действиях под Курском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами