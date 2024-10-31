Песков ответил, помогла ли Россия КНДР в ракетных технологиях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопрос журналистов, помогла ли Россия Северной Корее с ракетными технологиями.

«Я не располагаю такой информацией. Это специализированная информация», — сказал он.

По его словам, запрашивать ее «наверное» надо в министерстве обороны.

Так он ответил на вопрос о запуске КНДР баллистической ракеты и возможной помощи со стороны Москвы Пхеньяну в вопросе военных технологий.

31 октября сообщалось, что запущенная северокорейскими вооруженными силами баллистическая ракета стала самой дальнобойной за все время пусков: продолжительность ее полета составила 1 час 26 минут. Ракета была запущена в сторону Японского моря, она упала в его акватории в районе острова Хоккайдо.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал запуск межконтинентальной баллистической ракеты предупреждением врагам, которые угрожают безопасности страны на фоне растущей напряженности в регионе.

Ранее стали известны цели визита главы МИД КНДР в Россию.