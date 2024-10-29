Глава МИД КНДР отправилась с визитом в Россию

Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи отправилась в Россию с официальным визитом. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства РФ в КНДР.

«Поездка главы внешнеполитического ведомства КНДР в Российскую Федерацию проходит в рамках стратегического диалога, договоренность об активизации которого была достигнута лидерами наших стран в ходе июньского саммита 2024 года», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве добавили, что в соответствии с подписанным в ходе саммита договором Россия и КНДР будут регулярно проводить консультации по вопросам двусторонних отношений и международной политики.

25 октября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что соглашение между Россией и КНДР является бессрочным. По ее словам, заключительным этапом его утверждения станет обмен ратификационными грамотами. С этого момента договор приобретет юридическую силу.

Ранее Путин рассказал, когда Россия и КНДР примут решение о военной взаимопомощи.