Правящая партия Грузии заявила, что оппозиция воровала голоса на выборах

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» сообщила, что оппозиция на парламентских выборах в стране занималась кражей голосов, известно о 81 таком случае. Об этом заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, передает РИА Новости.

«У нас 81 достоверный факт (кражи голосов со стороны оппозиции. – Прим. ред.). Это указывает на то, что кража имела системный характер», – подчеркнул он, отметив, что эти голоса были украдены у «Грузинской мечты».

До этого премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что представители оппозиционных партий Грузии, попавшие по итогам выборов в парламент, войдут в законодательный орган быстрее, чем это можно представить, несмотря на заявления оппозиции о бойкоте.

По его мнению, у представителей оппозиционных партий не хватит ресурсов «продолжать саботаж так долго».

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что народ Грузии не может позволить оппозиционным политическим силам управлять страной, им даже «снежок зимой» нельзя доверить.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта» с 54,3% голосов. Президент Грузии назвала прошедшее голосование «тотальной фальсификацией». Оппозиционные партии не признали результаты и потребовали переголосования. У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.

Ранее премьер Грузии рассказал о «тысячах инструментов» против оппозиции.