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В Грузии считают, что оппозиции даже снег зимой нельзя доверить

В правящей партии Грузии сочли, что оппозиции даже снежок зимой нельзя доверить

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Irakli Gedenidze/Reuters

Народ Грузии не может позволить оппозиционным политическим силам управлять страной, им даже «снежок зимой» нельзя доверить. Об этом заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает «Sputnik.Грузия».

«Наш миролюбивый, свободный и справедливый народ не допустит, чтобы управление страной доверили людям, которые способны на всякую грязь. О каком управлении страной идет речь? Как народ может доверить вам страну, когда человек даже снежок зимой не может доверить вам, не говоря уже об управлении страной?!» - подчеркнул он.

По словам Каладзе, оппозиция, заявляя о фальсификации выборов в Грузии, обвиняет «всех и вся» и оскорбляет тем самым собственных избирателей.

До этого сообщалось, что представители оппозиции Грузии отказываются сотрудничать с прокуратурой страны в рамках расследования дела о возможной фальсификации парламентских выборов, требуя, чтобы этим процессом занялось международное сообщество.

30 октября прокуратура Грузии начала расследование по делу о предполагаемых фальсификациях на выборах в парламент, на допрос вызвана президент страны Саломе Зурабишвили.

Ранее сообщалось, что правящая партия Грузии готова создать комиссию для проверки честности выборов.

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