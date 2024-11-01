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Премьер Грузии рассказал о «тысячах инструментов» против оппозиции

Кобахидзе: у властей Грузии есть тысячи инструментов против саботажа оппозиции

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Irakli Gedenidze/Pool/Reuters

Конституция и парламентский регламент предоставляют правящей партии в Грузии «Грузинская мечта» тысячи инструментов против саботажа оппозиции. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, его слова приводит «Sputnik.Грузия».

«Конституция и регламент парламента дают нам тысячи разных инструментов, чтобы у их саботажа не было никакой цены», — подчеркнул он.

Если оппозиция в Грузии не поймет бесперспективность саботажа, то у них есть «топмозги» извне, которые дадут ей совет на этот счет, добавил премьер.

До этого Кобахидзе заявлял, что представители оппозиционных партий Грузии, попавшие по итогам выборов в парламент, войдут в законодательный орган быстрее, чем это можно представить.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта» с 54,3% голосов. Президент Грузии назвала прошедшее голосование «тотальной фальсификацией». Оппозиционные партии не признали результаты и потребовали переголосования. У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.

Ранее сообщалось, что правящая партия Грузии готова создать комиссию для проверки честности выборов.

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