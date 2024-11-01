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Володин раскрыл, кто руководит Евросоюзом

Володин: Евросоюзом руководят коррупционеры и преступники, выгодные США

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Евросоюзом руководят замешанные в коррупции политики, их пребывание на высших должностях выгодно США. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в ноябре начнет функционирование «условно обновленный» состав исполнительного органа ЕС – Еврокомиссии. В декабре начнет работу новый состав Европейского совета.

«Вашингтон протащил на все руководящие посты Европейского союза политиков, замешанных в коррупции… Коррупционеры и преступники будут продолжать руководить европейскими институтами», — подчеркнул Володин.

Причиной такого развития событий, считает спикер Госдумы, стало то, что Вашингтону «нужны управляемые и послушные» политики в ЕС, которые принимали бы выгодные для Соединенных Штатов решения в ущерб себе.

Володин привел примеры коррупции на высших должностях ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пандемию приняла решение о закупке вакцин от коронавируса на сумму 70 млрд евро. Таким образом, на каждого жителя Евросоюза пришлось по девять вакцин, отметил спикер Госдумы. Благодаря широкой огласке скандал перерос в следственные действия, сообщил он.

Будущий председатель Евросовета Антониу Кошта, напомнил Володин, попал в скандал с инвестиционными соглашениями по проектам в сфере добычи лития и зеленого водорода. У его приближенного было найдено на рабочем месте порядка 80 тыс. евро наличными.

Кроме того, как добавил спикер, прокуратура Евросоюза на днях сообщила об очередном деле о нецелевом расходовании средств группой депутатов из Европейской народной партии.

По словам Володина, коррупционеры и преступники будут продолжать руководить европейскими институтами, пока это выгодно США.

До этого газета Politico со ссылкой на доклад экс-президента Финляндии Саули Ниинисте писала, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен посоветовали создать шпионскую службу по аналогии с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) внутри ЕК.

Ранее в ЕК назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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