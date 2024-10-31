Главе ЕК посоветовали создать шпионскую службу по типу ЦРУ

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен посоветовали создать шпионскую службу по аналогии с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) внутри ЕК. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на доклад экс-президента Финляндии Саули Ниинисте.

Отмечается, что целью такой службы могло бы быть выявление диверсантов и иностранных агентов, действующих в столицах по всему европейскому континенту.

«Маловероятно, что Брюссель в ближайшее время начнет отбирать лучших и самых ярких кандидатов для участия в высокорискованных миссиях — страны-члены будут ссылаться на ненадежность исполнительной власти ЕС», — отмечают авторы публикации.

До этого РИА Новости сообщало, что в докладе экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, посвященном укреплению гражданской и военной готовности Европы к глобальным вызовам, отмечается, что ЕС недооценил экономические и военные возможности России при планировании помощи Украине.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.