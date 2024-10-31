Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главе ЕК посоветовали создать шпионскую службу по типу ЦРУ

Politico: фон дер Ляйен посоветовали создать аналог ЦРУ внутри Еврокомиссии

close
Marko Djurica/Reuters

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен посоветовали создать шпионскую службу по аналогии с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) внутри ЕК. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на доклад экс-президента Финляндии Саули Ниинисте.

Отмечается, что целью такой службы могло бы быть выявление диверсантов и иностранных агентов, действующих в столицах по всему европейскому континенту.

«Маловероятно, что Брюссель в ближайшее время начнет отбирать лучших и самых ярких кандидатов для участия в высокорискованных миссиях — страны-члены будут ссылаться на ненадежность исполнительной власти ЕС», — отмечают авторы публикации.

До этого РИА Новости сообщало, что в докладе экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, посвященном укреплению гражданской и военной готовности Европы к глобальным вызовам, отмечается, что ЕС недооценил экономические и военные возможности России при планировании помощи Украине.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами