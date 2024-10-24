Во Франции восхитились саммитом БРИКС и призвали покинуть ЕС и НАТО

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на фоне проходящего в Казани саммита БРИКС заявил о провальных попытках Запада изолировать Россию и призвал Париж выйти из НАТО. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Филиппо отметил, что на мероприятие прибыли 36 мировых лидеров, представляющих «добрую половину населения планеты», а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В связи с этим политик иронично заметил, что Запад «точно преуспел полностью изолировать Россию».

Французский политик посетовал, что Париж продолжает вести войну против «большинства человечества», в то время как ему необходимо восстановить независимость от НАТО, Евросоюза и других структур, связанных с Вашингтоном. Он призвал Францию выйти из соответствующих объединений и встать на путь мира.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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