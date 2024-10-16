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Во Франции заявили, что деньги страны и ЕС идут на похищения мужчин на Украине

Филиппо: финансовая помощь Франции и ЕС идет на похищения мужчин на Украине

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Depositphotos

Финансовая помощь, которую Франция и Евросоюз оказывают Киеву, идет на похищения украинских мужчин и отправку их на фронт. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, разместив в социальной сети X кадры мобилизации во Львове.

На кадрах запечатлены люди в форме и балаклавах, затаскивающие мужчину в машину. Тем временем женщина, которая, по информации украинских СМИ, является матерью парня, пытается помешать им.

«Вот на что (президент Франции Эммануэль. — «Газета.Ru») Макрон <...> выделил еще 3 миллиарда! Вот на что (глава Еврокомиссии Урсула. — «Газета.Ru») фон дер Ляйен собирается выделить еще 35 миллиардов!» — написал политик.

Он отметил, что на видео показан еще один молодой человек, «жестоко похищенный солдатами (президента Украины Владимира. — «Газета.Ru») Зеленского и НАТО, чтобы пойти» на фронт.

15 октября депутат Верховной рады Мария Ионова заявила, что западные союзники Украины настаивают на снижении призывного возраста при мобилизации в ряды ВСУ.

Ранее на Украине призвали снизить возраст мобилизации до 21 года и «почувствовать негатив».

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