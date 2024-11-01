У западных стран отсутствует план Б по Украине после выборов президента США, которые состоятся 5 ноября. Об этом сообщил полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА Новости.

Североатлантический альянс создал критическую ситуацию для украинской власти, а теперь не обращает на это внимание, подчеркнул он. По словам американского экс-военнослужащего, Вооруженные силы Украины «собираются бросать оружие и бежать» или «сдавать в плен с белым флагом».

Политолог-американист Малек Дудаков отмечал, что в случае победы на выборах президента США любого из кандидатов — Трампа или Харрис — украинский конфликт станет менее приоритетным для Штатов. Он считает, что для обоих кандидатов разрешение ближневосточного кризиса и противостояние с Китаем намного важнее украинского конфликта.

При этом постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ходе заседания совета безопасности международной организации отверг возможность заморозки фронта на Украине. Он подчеркнул, что не будет и вступления Украины в том или ином виде в НАТО. По его словам, цели российской специальной военной операции остаются неизменными.

Ранее лидер европейской страны предрек еще 10 лет конфликта России и Украины.