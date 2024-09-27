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Вучич предрек еще 10 лет конфликта России и Украины

Вучич предрек завершение конфликта на Украине по корейскому сценарию

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Eduardo Munoz/Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вооруженный конфликт на Украине продлится еще 10 лет и закончится по корейскому сценарию — на текущей линии фронта. Об этом он сказал в интервью TV Informer.

«В конце концов наступит мир... на основе достигнутых линий по корейскому сценарию», — сказал Вучич.

По его словам, до этого момента и Украина, и Россия «будут биться за каждое село, за каждый город».

До этого Вучич заявил на Форуме глобальной безопасности GLOBSEC 2024 в Праге, что после вступления в Евросоюз Сербия не будет продвигать интересы России в ЕС. Он отметил, что неоднократно слышал утверждения о том, что Сербия может быть «троянским конем России» в ЕС. Вучич заверил, что, хотя он намерен поддерживать хорошие отношения с Россией, продвигать ее интересы в Евросоюзе не планирует. Отвечая на вопрос о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным, Вучич сказал, что не общался с ним в течение двух с половиной лет.

Ранее Вучич объяснил, почему Сербия покупает истребители у Франции.

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