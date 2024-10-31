Небензя отверг возможность заморозки на фронте

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ходе заседания совета безопасности международной организации отверг возможность заморозки фронта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Сразу хотим предупредить, что никакого повторения сценария с Минскими договоренностями, никакой заморозки фронта для того, чтобы режим (президента Украины Владимира. — «Газета.Ru») Зеленского мог зализать раны, не будет», — заявил он.

Также он подчеркнул, что не будет и вступления Украины в том или ином виде в НАТО.

По его словам, цели российской специальной военной операции остаются неизменными.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Сербии Александром Вучичем не проявил интереса к предложению о прекращении огня на Украине. Об этом сербский лидер рассказал в интервью Bloomberg. Вучич подчеркнул, что Путин в ответ на предложение ответил, что «все цели специальной военной операции будут достигнуты».

Ранее лидер европейской страны предрек еще 10 лет конфликта России и Украины.