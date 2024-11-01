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Чехия решила перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Фиала заявил о решении перенести посольство Чехии из Тель-Авива в Иерусалим

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Darko Bandic/AP

Необходимо перенести посольство Чехии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Фиала, пишет чешское издание echo24.

«Я один из тех, кто считает, что нам следует пойти на такой шаг. Просто важно время и контекст», — отметил он.

Фиала подчеркнул, что Чехия должна пойти на такой шаг в сотрудничестве с другими европейскими государствами. По его словам, в Иерусалиме уже находятся посольства США, Косово, Гондураса, Гватемалы и Папуа — Новой Гвинеи.

Премьер-министр Чехии добавил, что перенос посольства стал бы реальной помощью Израилю.

«Эскалация конфликта на Ближнем Востоке не ускоряет дело, а скорее замедляет его», — резюмировал Фиала.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч членов палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. После этого еврейское государство начало операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

Затем ситуация обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября 2024 года. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера». В ходе нее был ликвидирован глава организации Хасан Насралла.

Ранее президент Чехии поддержал действия Израиля в Газе.

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