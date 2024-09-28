Армия Израиля раскрыла подробности гибели лидера «Хезболлы»

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Об этом сообщает пресс-служба ВВС Израиля.

«Истребители ВВС под четким разведывательным руководством разведывательного крыла и системы обороны нанесли удар по центральному штабу «Хезболлы», расположенному под землей, под жилым домом в районе Даха Бейрута», — говорится в сообщении.

Авиаудар был нанесен в тот момент, когда высшее командование шиитской организации находилось в штаб-квартире и «занималось координацией террористической деятельности против граждан государства Израиль», заявили в пресс-службе.

Помимо Насруллы, ликвидирован командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Карчи, а также другие командиры, чьи имена не называются.

Израильская сторона утверждает, что за 32 года пребывания Насраллы на посту лидера «Хезболлы» он был ответственен за гибель многих израильских гражданских лиц и солдат, а также за планирование и осуществление тысяч терактов против Израиля. Отмечается, что Насрулла был главным лицом, принимающим решения, и единственным утверждающим стратегически-системные решения, а иногда и тактические решения в организации.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, израильская армия начала наносить авиаудары по ливанской территории.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее сообщалось, что жители Бейрута ночуют на пляже в спальниках и палатках из-за ударов Израиля.