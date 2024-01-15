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Президент Чехии поддержал действия Израиля в Газе

Президент Чехии Павел заявил о поддержке действий Израиля в Газе

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David W Cerny/Reuters

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага полностью поддерживает право Израиля на самооборону и борьбу с террористической угрозой со стороны ХАМАС. Об этом он сообщил перед встречей с президентом Израиля Ицхаком Герцогом во время визита в страну, передает CTK.

«Чехия полностью поддерживает право Израиля бороться с терроризмом и защищать своих граждан», — заявил Павел. В то же время он выразил обеспокоенность потерями среди гражданского населения сектора Газа.

Павел поддержал усилия еврейского государства по освобождению заложников, которые были захвачены радикальной группировкой ХАМАС во время вторжения 7 октября.

Он также подчеркнул, что Чехия рассматривает еврейское государство как друга и стратегического партнера.

До этого американский сенатор Берни Сандерс заявил, что гуманитарный кризис, разворачивающийся в секторе Газа, «хуже, чем то», что происходило в немецком Дрездене во время бомбардировок со стороны союзников в период Второй мировой войны.

Он отметил, что Израиль имел право отреагировать на атаку ХАМАС 7 октября, однако не имел права начинать войну против целого народа.

Ранее в Израиле заявили, что продолжат войну с ХАМАС до поднятия группировкой белого флага.

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