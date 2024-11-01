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Арабские страны обратились в ООН из-за запрета Израиля помощи беженцам

Арабские государства просят принять резолюцию из-за запрета БАПОР Израилем

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Shutterstock/Anas-Mohammed

Лига арабских государств (ЛАГ) просит ООН принять резолюцию из-за запрета деятельности Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на палестинских территориях израильским кнессетом. Об этом сообщает издание Arabi21.

«[ЛАГ призывает. — «Газета.Ru] оказать давление на израильский кнессет с целью отмены решения о прекращении деятельности БАПОР, <...> а также работать над изучением принятия возможных мер по замораживанию членства кнессета в Международном парламентском союзе», — заявили в организации.

С призывом принять резолюцию выступили во время экстренного заседания Совета Лиги на основе запроса, поданного соседней с Палестиной и Израилем Иорданией.

До этого официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер предупредил Израиль, что применение закона о запрете работы БАПОР может привести к последствиям для еврейского государства с точки зрения политики Вашингтона.

Ранее в ООН обвинили Израиль в пренебрежении международным правом.

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