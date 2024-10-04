В ООН обвинили Израиль в пренебрежении международным правом

Пренебрежение Израилем международным правом лишь усиливается с повышением эскалации насилия в Ливане. Об этом сказано в заявлении спецдокладчиков Организации Объединенных Наций (ООН), распространенном Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ).

«Последнее нарушение Израилем международного права — наземное вторжение в нарушение суверенитета и территориальной целостности Ливана и резолюции 1701 Совета Безопасности – только увеличит число пострадавших и вынужденных переселенцев», — говорится в сообщении.

4 октября ливанский политик, член руководства Прогрессивно-социалистической партии Ливана (ПСП) Зафер Насер заявил, что дипломатического пути для урегулирования конфликта Израиля и Ливана пока не предвидится.

В этот же день ВВС Израиля атаковали туннель, который прорыт на границе Ливана с Сирией. В пресс-службе израильской армии сообщили, что этот туннель, чья длина составляет порядка 3,5 километров, использовался для перевозки и хранения под землей больших партий оружия.

По данным ЦАХАЛ, эксплуатацией туннеля руководило подразделение, которое отвечало за транспортировку оружия из Ирана, а также «его сателлитов движению «Хезболла» в Ливане».

Ранее Иран сделал предупреждение Израилю.