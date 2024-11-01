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В Раде заявили, что западные страны больше не будут разговаривать с Зеленским

Нардеп Дубинский: Запад больше не будет вести диалог с Зеленским

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Evgeniy Maloletka/AP

Западные союзники Украины больше не будут разговаривать с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, комментируя утечку засекреченных деталей «плана победы» украинского лидера в западные средства массовой информации.

«ЕС и США <...> слили Величайшего и его «планы». Это публичный способ подчеркнуть неадекватность как т.н. «плана победы», так и Величайшего», — отметил Дубинский.

Размещением секретных блоков «плана победы» в СМИ Запад четко показал, что требования властей Украины безумны, подчеркнул нардеп.

«И говорить с ними никто не собирается дальше», — добавил Дубинский и обратил внимание, что это является «сигналом о принуждении к переговорам».

29 октября газета The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника писала, что секретная часть «плана победы» Зеленского, не раскрытая публично, предусматривает передачу ракет американских Tomahawk новейших модификаций, способных преодолеть расстояние до 2400 километров — это в семь раз дальше, чем имеющиеся у Вооруженных сил Украины ATACMS.

На следующий день Зеленский сообщил, что западные газеты, раскрыв информацию о секретной части так называемого «плана победы» Киева о том, что Украина требовала у США дальнобойные ракеты Tomahawk, раскрыли конфиденциальные данные о переговорах с союзниками. По его словам, такой подход западных СМИ означает, что между союзниками нет ничего конфиденциального.

Ранее Лавров заявил, что требования Зеленского вызвали оторопь в США.

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