В США выступили против увеличения помощи Украине

Свыше половины жителей штатов Мичиган, Висконсин и Пенсильвания высказали недовольство растущей поддержкой Украины в военной и финансовой сферах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги опроса исследовательской службы YouGov для американского Института имени Катона.

В Мичигане не одобряют увеличение поддержки Украины 61% жителей, в Пенсильвании — 62%, а в Висконсине — 65%. Но среди участников опроса оказались те, кто выступает за повышение помощи Украины, даже если это увеличит риск военного противостояния с Россией. Число таких респондентов не превысило 40%.

Кроме того, в перечисленных штатах преобладают те, кто не одобряет политику США по отношению к конфликту на Украине. И большинство опрошенных (свыше 50% в каждом штате) высказали мнение, что их государство слишком вовлечено в международную политику и зарубежные конфликты.

Мичиган, Висконсин и Пенсильвания — колеблющиеся штаты. Они важны для кандидатов в президенты США, поскольку могут принести лидеру необходимые для победы голоса.

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