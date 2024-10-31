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Семь стран запросили заседание СБ ООН из-за ракетных пусков КНДР

Страны Запада просят заседание СБ ООН из-за запуска КНДР баллистической ракеты

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KCNA via Reuters

Семь западных стран попросили провести заседание Совета Безопасности ООН в связи с ракетным пуском КНДР. Об этом сообщил ТАСС источник во всемирной организации.

В их числе: Великобритания, Мальта, Словения, США, Франция, Южная Корея и Япония.

В ночь на четверг, 31 октября, Вооруженные силы КНДР запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство «Рёнхап» со ссылкой на национальный комитет начальников штабов.

Позже стало известно, что баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей, упала в море в районе Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом заявил министр обороны Японии Гэн Накатани на экстренном заседании кабинета министров. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба добавил, что ущерба японской территории или населению не было.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР оснастила все ракеты твердотопливными двигателями.

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