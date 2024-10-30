В Грузии потребовали международного расследования итогов парламентских выборов

Представители оппозиции Грузии отказываются сотрудничать с прокуратурой страны в рамках расследования дела о возможной фальсификации парламентских выборов, требуя, чтобы этим процессом занялось международное сообщество. Об этом сообщает РИА Новости.

30 октября прокуратура Грузии начала расследование по делу о предполагаемых фальсификациях на выборах в парламент, на допрос вызвана президент страны Саломе Зурабишвили.

В оппозиционных партиях сомневаются в том, что грузинская прокуратура проведет честное расследование. Лидер партии «Сильная Грузия» Саломе Самадашвили заявила, что расследование должно быть проведено международной миссией с соответствующим мандатом и компетенцией, до тех пор выборы будут считаться нелегитимными.

Член партии «Коалиция за перемены» Зураб Джапаридзе утверждает, что у оппозиции есть доказательства фальсификации итогов выборов. При этом политик не привел конкретных данных.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта» с 54,3% голосов. Президент Грузии назвала прошедшее голосование «тотальной фальсификацией». Оппозиционные партии не признали результаты и потребовали переголосования. У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.

Ранее президент Грузии заявила, что у нее нет доказательств вмешательства России в выборы.