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Правящая партия Грузии готова создать комиссию для проверки честности выборов

Правящая партия Грузии готова проверить предполагаемые нарушения на выборах

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РИА Новости

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» готова провести проверку всех деталей проведенных выборов в парламент на фоне обвинений в фальсификации их результатов. Об этом на брифинге заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, передает ТАСС.

«Все, что хотите. Вот расследование (прокуратуры Грузии. – Прим. ред.). Хотите, создадим комиссию и вместе дойдем до всех участков», — подчеркнул он.

По словам Мдинарадзе, правящая партия готова открыть все детали проведенных 26 октября парламентских выборов и «пройтись до последнего избирателя».

Кроме того, он попросил оппозиционные политические силы в Грузии предоставить доказательства прокуратуре, которая начала расследование якобы имевших место фальсификаций по итогам выборов.

30 октября прокуратура Грузии начала расследование по делу о предполагаемых фальсификациях на выборах в парламент, на допрос вызвана президент страны Саломе Зурабишвили.

Дело возбуждено на основании обращения Центральной избирательной комиссии от 30 октября.

Президенту Грузии необходимо явиться к следователям 31 октября. Согласно заявлению ЦИК, Зурабишвили должна располагать доказательствами возможной фальсификации.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта» с 54,3% голосов. Президент Грузии назвала прошедшее голосование «тотальной фальсификацией». Оппозиционные партии не признали результаты и потребовали переголосования. У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.

Ранее президент Грузии заявила, что у нее нет доказательств вмешательства России в выборы.

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