В Госдепе высказались о денуклеаризации Корейского полуострова

Соединенные Штаты намерены продолжать добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках пресс-конференции по итогам переговоров глав внешнеполитических и военных ведомств США и Республики Корея аналогичную позицию высказал руководитель МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль.

Он подчеркнул, что США в очередной раз подтвердили на встрече обязательство по расширенному сдерживанию перед Сеулом. Чо Тхэ Ёль добавил, что любое ядерное нападение на страну со стороны КНДР было бы встречено быстрым, подавляющим и решительным ответом.

Накануне истребители США и Южной Кореи отработали удар по объектам на территории КНДР в рамках совместных учений.

В ночь на четверг, 31 октября, Вооруженные силы КНДР запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство «Рёнхап» со ссылкой на национальный комитет начальников штабов.

Позже стало известно, что баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей, упала в море в районе Хоккайдо. Об этом заявил министр обороны Японии Гэн Накатани на экстренном заседании кабинета министров. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба добавил, что ущерба японской территории или населению не было.

Ранее семь стран запросили заседание СБ ООН из-за ракетных пусков КНДР.