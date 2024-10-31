Баллистическая ракета КНДР упала у Хоккайдо в Японское море

Баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей, упала в море в районе Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом заявил министр обороны Японии Гэн Накатани на экстренном заседании кабинета министров, сообщает NHK.

«Ракета, пуск которой провела Северная Корея, упала в 8:37 (2:37) в районе острова Окусири на Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны. Мы тесно сотрудничаем с США и Южной Кореей для защиты жизни и благосостояния населения, ведем сбор и анализ информации и сохраняем бдительность», — сообщил Накатани.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба добавил, что ущерба японской территории или населению не было. Ракету также отслеживало южнокорейское военное ведомство.

Запуск ракеты произошел в ночь на 31 октября. Правительство Японии организовало срочный созыв совета безопасности, а также обратилась к экипажам судов и кораблей в море с предупреждением не приближаться к месту вероятного падения ракеты.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР оснастила все ракеты твердотопливными двигателями.