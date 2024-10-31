США и Южная Корея отработали удар по северокорейским объектам

Истребители США и Южной Кореи отработали удар по объектам на территории КНДР в рамках совместных учений. Об этом сообщает The Times со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

В публикации отмечается, что учения состоялись в качестве ответа на запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

В южнокорейско-американских маневрах поучаствовали 110 самолетов. Истребители бомбили макеты северокорейских пусковых установок баллистических ракет.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американские власти не увидели «руку России» в программе создания межконтинентальных баллистических ракет КНДР.

В ночь на четверг, 31 октября, Вооруженные силы КНДР запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство «Рёнхап» со ссылкой на национальный комитет начальников штабов.

Позже стало известно, что баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей, упала в море в районе Хоккайдо. Об этом заявил министр обороны Японии Гэн Накатани на экстренном заседании кабинета министров. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба добавил, что ущерба японской территории или населению не было.

Ранее семь стран запросили заседание СБ ООН из-за ракетных пусков КНДР.