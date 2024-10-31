КНДР запустила баллистическую ракету

Вооруженные силы КНДР запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство »Рёнхап» со ссылкой на национальный комитет начальников штабов.

«КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря», — сообщили агентству в южнокорейском генштабе.

Позднее появилась информация от кабинета министров Японии о том, что северокорейская ракета упала в море и более не представляет угрозы для воздушного пространства страны. Правительство Японии организовало срочный созыв совета безопасности, а также обратилась к экипажам судов и кораблей в море с предупреждением не приближаться к месту вероятного падения ракеты.

До этого обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Южной Кореи были найдены в одном из районов Пхеньяна.

По словам представителя министерства обороны Северной Кореи, повторное вторжение военных средств Республики Корея будет считаться Пхеньяном объявлением войны, а также повлечет за собой ответные удары.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР оснастила все ракеты твердотопливными двигателями.