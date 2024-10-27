Украине предрекли прекращение американской помощи в случае победы Харрис

В случае, если президентом США от Демократической партии станет Камала Харрис, Украине могут угрожать серьезные трудности с получением американской помощи, вплоть до ее полного прекращения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников.

«Даже если победит Камала Харрис, [властям] США, вероятно, будет трудно получить значительную финансовую поддержку через Конгресс», — пишет агентство.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что зима выдастся трудной для Украины, и призвал союзников страны не оставлять ее без поддержки.

22 октября Разведывательная служба Швейцарской Конфедерации (SRC) сообщила, что западным странам стало сложнее оказывать военную помощь Украине. По прогнозу SRC, военный потенциал России возрастет в ближайшие месяцы, при этом США и Евросоюз уже ощутили сложности, связанные с продолжением поддержки украинских властей.

В США призвали Вашингтон принять действия по поддержке Украины.