Украинский лидер Владимир Зеленский после начала СВО прятался от российских вооруженных сил в бункерах. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Как пишет FT, поскольку Зеленский прятался от российской армии в бункерах в начале СВО и «скрывался» от ВС РФ, Столтенберг не мог поговорить с ним в течение двух дней.

Вспоминая о телефонном разговоре с Зеленским после начала операции на Украине, Столтенберг заявил британскому изданию, «этот телефонный разговор был довольно трудным». Бывший генсек НАТО не раскрыл подробностей разговора.

До этого Столтенберг заявил, что киевские власти могут вынужденно отказаться от территорий, которые они утратили в результате конфликта с Российской Федерацией. Столтенбергу задали вопрос о том, что он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому, если бы речь шла о мирных переговорах с Россией. И тогда он напомнил о мирном договоре между СССР и Финляндией.

Ранее на Украине заявили о циничном отношении Зеленского к бойцам ВСУ.