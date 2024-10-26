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В КНДР разоблачили «грязные маневры» США по поводу отправки корейских военных на СВО

Миссия КНДР в ООН назвала маневрами США слухи об отправке военных в Россию

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Виталий Аньков/РИА Новости

Первый секретарь постпредставительства КНДР при ООН Ил Ха Ким опроверг утверждения США и их союзников о том, что Северная Корея отправила войска в Россию, передает ТАСС.

На неформальной встрече членов Совбеза ООН на тему «Систематические нарушения международного гуманитарного права Вооруженными силами Украины на территории Российской Федерации» дипломат назвал подобные заявления «грязными маневрами».

«Это (обвинения в адрес Пхеньяна. — «Газета.Ru») не что иное, как грязные маневры США и их ставленников с целью замаскировать свои преступления, спровоцировать затягивание украинского кризиса, поставляя Украине все виды летального оружия, запрещенного международным правом, включая кассетные бомбы», — сказал Ил Ха Ким.

21 октября Северная Корея впервые прокомментировала информацию об отправке своих войск на СВО. КНДР отвергла как «беспочвенные слухи» обвинения Южной Кореи, что она отправляет солдат для участия в конфликте на Украине на стороне России. Пхеньян заявил, что его отношения с Москвой являются «законными и основанными на сотрудничестве». В Кремле тоже отрицают участие северокорейцев в спецоперации. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это похоже на очередную «информационную утку».

Ранее в США пригрозили войной и санкциями после ратификации Россией договора с КНДР.

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