В Совфеде заявили о невозможности переговоров с Украиной

На данный момент ни о каких переговорах с Киевом не может быть речи. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру».

Он обратил внимание на скандал, произошедший на конференции в Женеве, устроенный украинской делигацией.

«Ну как можно относиться к людям, которые берегов не видят? Они везде пытаются, где это возможно, укусить Россию. Какие с ними могут быть переговоры? Это неонацистский режим, абсолютно всем надоевший», — сказал он.

Джабаров добавил, что Украина уже «всех достали», кроме «прибалтийских отщепенцев».

30 октября украинская делегация в ходе 34-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП) нарушила правило, запрещающее вступать в споры политического характера. Члены украинской делегации выдвинули ряд обвинений в адрес РФ в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом.

Ранее Лукашенко призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров без предварительных условий.