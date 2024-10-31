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Лавров оценил возможность решения конфликта на Украине «вничью»

Лавров: решение конфликта на Украине вничью не отвечает интересам сторон

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МИД РФ/РИА Новости

Разрешение российско-украинского конфликта «вничью» не отвечает интересам обеих сторон. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая стартовала 31 октября, заявил, что западные страны осознали необходимость договариваться и допустили возможность «ничьей».

Такое понятие, отметил Лавров, можно применить к самым разным ситуациям, в том числе и к стамбульской договоренности. Речь идет о предварительных условиях мира, которые Россия и Украина заключили 29 марта 2022 года в Стамбуле во время очных переговоров.

«Вничью», мне кажется, немножко не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе», — считает глава российского МИД.

Лавров 31 октября выступил на Минской международной конференции по евразийской безопасности. Там он назвал «план победы» украинского президента Владимира Зеленского шизофреническим, а его «формулу мира» — тупой.

Ранее Лукашенко заявил, что генералы ВСУ просили связаться с Путиным и остановить бои.

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