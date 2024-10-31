Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США обратились к Китаю из-за якобы прибывших на СВО северокорейских солдат

NYT: США ведут переговоры с Китаем из-за прибывших в зону СВО солдат КНДР

close
Korean Central News Agency/Korea News Service/AP

Соединенные Штаты ведут переговоры с Китаем из-за информации о якобы прибывших в зону СВО солдат Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«Госдепартамент в последние дни поднимал вопрос о войсках напрямую с китайскими официальными лицами», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что официальные представители США ведут переговоры с Китаем, так как КНР якобы обеспокоена быстро укрепляющимся партнерством. Кроме того, как пишет издание, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал американские ведомства донести до Китая опасения по поводу якобы нахождения военнослужащих КНДР в зоне спецоперации, а также сообщить о возможных последствиях.

31 октября Reuters со ссылкой на постпредство Украины при ООН писал, что в Россию вместе с северокорейскими солдатами прибыли три генерала генерального штаба КНДР.

Владимир Зеленский заявил, что Украина может обратиться в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой выдать ордер на арест лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее сообщалось, что в США обеспокоились, что три страны отправят войска в Россию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами