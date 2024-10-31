США обратились к Китаю из-за якобы прибывших на СВО северокорейских солдат

Соединенные Штаты ведут переговоры с Китаем из-за информации о якобы прибывших в зону СВО солдат Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«Госдепартамент в последние дни поднимал вопрос о войсках напрямую с китайскими официальными лицами», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что официальные представители США ведут переговоры с Китаем, так как КНР якобы обеспокоена быстро укрепляющимся партнерством. Кроме того, как пишет издание, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал американские ведомства донести до Китая опасения по поводу якобы нахождения военнослужащих КНДР в зоне спецоперации, а также сообщить о возможных последствиях.

31 октября Reuters со ссылкой на постпредство Украины при ООН писал, что в Россию вместе с северокорейскими солдатами прибыли три генерала генерального штаба КНДР.

Владимир Зеленский заявил, что Украина может обратиться в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой выдать ордер на арест лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее сообщалось, что в США обеспокоились, что три страны отправят войска в Россию.