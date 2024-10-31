В США оценили роль России в программе межконтинентальных ракет КНДР

Американские власти не увидели «руку России» в программе создания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) КНДР. С таким заявлением на пресс-конференции выступил министр обороны США Ллойд Остин, передает ТАСС.

«Я не вижу никакого российского участия», — сказал он, комментируя осуществленный Пхеньяном новым испытательный пуск МБР.

В ночь на четверг, 31 октября, Вооруженные силы КНДР запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство «Рёнхап» со ссылкой на национальный комитет начальников штабов.

Позже стало известно, что баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей, упала в море в районе Хоккайдо. Об этом заявил министр обороны Японии Гэн Накатани на экстренном заседании кабинета министров. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба добавил, что ущерба японской территории или населению не было.

Ранее семь стран запросили заседание СБ ООН из-за ракетных пусков КНДР.