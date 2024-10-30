В СПЧ предложили выдворять наркозависимых мигрантов

Диагностированная у иностранных граждан наркотическая зависимость должна стать основанием для их выдворения или отказа во въезде в РФ. Об этом говорится в докладе «Миграционная политика и национальные цели развития России», подготовленном Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«В случае выявления у мигрантов признаков наркотической зависимости медицинские учреждения должны в обязательном порядке информировать правоохранительные органы, в частности, МВД России», — говорится в докладе.

29 октября Госдума приняла сразу несколько законопроектов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В частности, депутаты согласились ужесточить наказание за организацию незаконной миграции. Теперь за преступления, связанные с подделкой документов и фиктивной постановкой иностранных граждан на учет, нарушителям будет грозить лишение свободы на срок до шести лет.

Кроме того, депутаты Госдумы одобрили инициативу о признании отягчающим обстоятельством факта нелегального нахождения в России мигранта, совершившего то или иное преступление. Изменения будут внесены в статью 63 Уголовного кодекса.

Ранее в МВД заявили о сокращении числа нелегальных мигрантов.