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КНДР оснастила все ракеты твердотопливными двигателям

Ким Чен Ын заявил, что КНДР оснастила все ракеты твердотопливными двигателям

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Виталий Аньков/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея перевела все тактические, стратегические и операционные ракеты различной дальности на твердотопливные двигатели. Об этом сообщает ТАСС.

При этом была выполнена задача по созданию возможностей для оснащения ракет ядерными и управляемыми боеголовками.

До этого сообщалось, что Северная Корея объявила о проведении успешного тестирования новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Согласно сообщению агентства, КНДР испытала ракету под названием «Хвасон-16». По информации агентства, все северокорейские ракеты теперь оснащены твердотопливными двигателями и способны нести ядерные боеголовки.

Утром 2 апреля Ренхап, ссылаясь на военные источники, сообщило о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР в направлении Японского моря. По данным японского министерства обороны, ракета, выпущенная северокорейцами, пролетела 650 километров и достигла максимальной высоты в 100 километров.

Ранее стало известно, что арестованный в РФ за шпионаж кореец оказался миссионером.

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