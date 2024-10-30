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Вучич пересказал ответ Путина на идею о прекращении огня на Украине

Вучич заявил, что Путин не проявил интереса к идее о прекращении огня на Украине

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России во время телефонного разговора с президентом Сербии Александром Вучичем не проявил интереса к предложению о прекращении огня на Украине. Об этом сербский лидер рассказал в интервью Bloomberg.

Вучич подчеркнул, что Путин в ответ на предложение ответил, что «все цели специальной военной операции будут выполнены».

Президент Сербии объяснил свой звонок тем, что это то, «что делают джентльмены, что делают настоящие мужчины». В сложных обстоятельствах они пытаются получить ответ другой стороны, добавил Вучич.

20 октября президент Сербии сообщил, что впервые за 2,5 года провел телефонный разговор с Путиным, это была их первая беседа с начала проведения специальной военной операции. Вучич отметил, что разговор был «хороший, открытый, долгий и содержательный».

В сентябре Вучич, отвечая на вопрос о своих отношениях с Путиным, сказал, что не общался с российским коллегой, начиная с момента начала полномасштабных боевых действий на Украине. Он добавил, что, в отличие от некоторых других европейских лидеров, которые поддерживали связь с Путиным, ему не довелось сделать этого.

Ранее Вучич предрек еще 10 лет конфликта России и Украины.

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