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Верховная рада приняла закон о смягчении уголовного наказания при выдаче соучастников

На Украине приняли закон о смягчении наказания за сделку со следствием

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада Украины приняла в целом законопроект о смягчении наказания при сотрудничестве подсудимых со следствием и разоблачении соучастников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По словам Железняка, законодательная инициатива позволит назначать меньший срок заключения, чем прописано в уголовном кодексе, при соблюдении ряда условий. К ним относится сотрудничество со следствием, разоблачение соучастников и возмещение вреда.

«Например, пять вместо восьми лет, при этом суд сможет определить как дополнительное наказание достаточно крупный штраф», — пояснил депутат, отметив, что в некоторых случаях будет возможна конфискация имущества.

Предложения были одобрены в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) Украины. «За» проголосовали 263 депутата Верховной рады (всего по списку их 450).

24 октября стало известно, что почти 90% граждан Украины считают, что уровень коррупции в стране увеличился после февраля 2022 года. Таковы данные опроса Украинской социологической платформы. Из них следует, что 59,1% респондентов однозначно отметили увеличение коррупции, еще 30,2% считают, что коррупция скорее увеличилась.

Ранее сообщалось, что у украинского чиновника нашли незадекларированное имущество на $1,4 млн.

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