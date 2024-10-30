На Украине местным советам дали указание поддержать «план победы»

Украинские власти дали указание органам местного самоуправления на сессиях поддержать так называемый «план победы» президента Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Владимир Арефьев, передает РИА Новости.

«Обязаловка для выполнения и строгая рекомендация от ОВА (областная военная администрация. — Прим. ред.) и местных управлений СБУ», — сказал Арефьев в эфире телеканала «Прямой».

Парламентарий напомнил, что такие указания не имеют ничего общего с европейским принципом самостоятельности местных советов. Он обратил внимание, что для проведения внеочередных сессий потребуются «принудительные расходы» из местных бюджетов.

16 октября Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления. В его офисе позднее сообщили, что в тайных положениях «плана победы» идет речь об ударах по территории России.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что так называемый «мирный план» Зеленского предполагает не освобождение территорий военным путем, а принуждение Москвы самой вывести войска на границы 1991 года.

Ранее премьер-министр Словакии раскритиковал украинский «план победы».