Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине местным советам дали указание поддержать «план победы»

Депутат Рады Арьев: местным советам дали указание поддержать «план победы»

close
Andrii Nesterenko/Reuters

Украинские власти дали указание органам местного самоуправления на сессиях поддержать так называемый «план победы» президента Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Владимир Арефьев, передает РИА Новости.

«Обязаловка для выполнения и строгая рекомендация от ОВА (областная военная администрация. — Прим. ред.) и местных управлений СБУ», — сказал Арефьев в эфире телеканала «Прямой».

Парламентарий напомнил, что такие указания не имеют ничего общего с европейским принципом самостоятельности местных советов. Он обратил внимание, что для проведения внеочередных сессий потребуются «принудительные расходы» из местных бюджетов.

16 октября Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления. В его офисе позднее сообщили, что в тайных положениях «плана победы» идет речь об ударах по территории России.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что так называемый «мирный план» Зеленского предполагает не освобождение территорий военным путем, а принуждение Москвы самой вывести войска на границы 1991 года.

Ранее премьер-министр Словакии раскритиковал украинский «план победы».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами