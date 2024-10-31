Российский депутат высказался о сроках окончания СВО

Российское руководство не ставит сроков окончания специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил заместитель председателя Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин. Об этом пишет «Лента.ру».

По словам депутата, у властей нет иллюзий по поводу того, что западные страны якобы сокращают объемы военной помощи Киеву. Более того, у Москвы есть информация о том, что сейчас в зоне конфликта под видом иностранных наемников находятся солдаты регулярных армий некоторых стран — членов НАТО.

«Мы не ставим сроков окончания специальной военной операции — сегодня, завтра, через год, через два. СВО окончится тогда, когда мы победим», — подчеркнул парламентарий.

18 октября президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководителями СМИ из стран — членов БРИКС. В ходе беседы глава государства заявил, что считает контрпродуктивными попытки ставить конкретные сроки окончания боевых действий на Украине. По мнению российского лидера, определить какую-то дату для завершения СВО было бы крайне сложно.

Ранее в ГД РФ назвали новую цель спецоперации.