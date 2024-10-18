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Путин призвал не загадывать сроков завершения СВО

Путин назвал контрпродуктивным определять сроки завершения СВО на Украине

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Александр Вильф/РИА Новости

Ставить конкретные сроки для успешного завершения СВО контрпродуктивно, считает президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями СМИ стран БРИКС. Его слова передает ТАСС.

«Определять какие-то сроки — это очень сложная вещь. И она вообще контрпродуктивная», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее завершить конфликт на Украине. Он отметил, что Россия понимает, что украинский конфликт является «раздражителем» в мировых делах, и стремится завершить его как можно скорее. При этом президент заявил, что России нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время.

Ранее Путин рассказал, чем отличаются украинская и российская армии.

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