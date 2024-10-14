Депутат Госдумы назвал новую цель СВО

Для завершения специальной военной операции (СВО) российским войскам необходимо выйти на западные границы Украины. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем Telegram-канале.

«Сейчас же для нас это уже практически Великая Отечественная война. Это освобождение наших исконно российских территорий», — написал он.

После этих слов Гурулев добавил о необходимости выйти на западные границы Украины. Необходимо создать серую зону между Россией и территориями стран НАТО.

9 октября депутат Госдумы Леонид Ивлев, комментируя сообщения в западных медиа о «закрытых» переговорах по Украине, заявил, что цели СВО на Украине не поменялись, они будут достигнуты.

До этого британская газета Financial Times писала, что на Украине и у ее западных союзников меняется настроение относительно переговоров с Россией об окончании военного конфликта. Киев ведет закрытые обсуждения возможности сдачи Москве потерянных территорий в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности.

Ранее Песков назвал условие, при котором Россия завершит СВО.