Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Госдумы назвал новую цель СВО

Депутат Госдумы Гурулев: нужно освободить исконно российские города на Украине

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Для завершения специальной военной операции (СВО) российским войскам необходимо выйти на западные границы Украины. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем Telegram-канале.

«Сейчас же для нас это уже практически Великая Отечественная война. Это освобождение наших исконно российских территорий», — написал он.

После этих слов Гурулев добавил о необходимости выйти на западные границы Украины. Необходимо создать серую зону между Россией и территориями стран НАТО.

9 октября депутат Госдумы Леонид Ивлев, комментируя сообщения в западных медиа о «закрытых» переговорах по Украине, заявил, что цели СВО на Украине не поменялись, они будут достигнуты.

До этого британская газета Financial Times писала, что на Украине и у ее западных союзников меняется настроение относительно переговоров с Россией об окончании военного конфликта. Киев ведет закрытые обсуждения возможности сдачи Москве потерянных территорий в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности.

Ранее Песков назвал условие, при котором Россия завершит СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами