Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стал известен вероятный соперник Лукашенко на предстоящих выборах в Белоруссии

Анна Канопацкая планирует баллотироваться на пост президента Белоруссии

close
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Анны Канопацкой кандидатом в президенты Белоруссии поданы в ЦИК Белоруссии. Об этом сообщили в Telegram-канале Центризбиркома.

Канопацкая уже участвовала в выборах президента Белоруссии в 2020 году. Тогда она набрала 1,68% голосов избирателей.

Анна Канопацкая — белорусский политик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь VI созыва (2016—2019 гг.).

Незадолго до этого действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах в стране в 2025 году.

23 октября новостное агентство «БелТА» сообщило, что президентские выборы в Белоруссии назначили на 26 января следующего года. Дату определили в ходе заседания нижней палаты парламента страны

Ранее Лукашенко оценил вероятность провокаций на выборах президента Белоруссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами