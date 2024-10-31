Стал известен вероятный соперник Лукашенко на предстоящих выборах в Белоруссии

Документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Анны Канопацкой кандидатом в президенты Белоруссии поданы в ЦИК Белоруссии. Об этом сообщили в Telegram-канале Центризбиркома.

Канопацкая уже участвовала в выборах президента Белоруссии в 2020 году. Тогда она набрала 1,68% голосов избирателей.

Анна Канопацкая — белорусский политик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь VI созыва (2016—2019 гг.).

Незадолго до этого действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах в стране в 2025 году.

23 октября новостное агентство «БелТА» сообщило, что президентские выборы в Белоруссии назначили на 26 января следующего года. Дату определили в ходе заседания нижней палаты парламента страны

Ранее Лукашенко оценил вероятность провокаций на выборах президента Белоруссии.