Лукашенко оценил вероятность провокаций на выборах президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, что выборы главы государства в стране пройдут хорошо. Видео с комментарием белорусского лидера опубликовано в Telegram-канале корреспондента.

«Хорошо пройдут [выборы]. Я в этом нисколько не сомневаюсь, что мы справимся в этой сложной ситуации разобраться с этими политическими вопросами», — сказал Лукашенко, говоря о возможных провокациях со стороны западных стран.

26 октября инициативная группа по сбору подписей в поддержку выдвижения президента Лукашенко кандидатом на предстоящих выборах направила в ЦИК страны документы для регистрации.

23 октября новостное агентство БелТА сообщило, что члены нижней палаты парламента Белоруссии определились с датой проведения выборов президента. Голосование назначили на 26 января 2025 года.

Как рассказал глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, проведение выборов в январе следующего года позволит победившему политику приступить к исполнению обязанностей президента на начальной стадии стратегического планирования. В 2025 году в республике должна завершиться реализация пятилетнего плана ее социально-экономического развития, после чего властям надо будет определить дальнейшие действия и ключевые направления внутренней и внешней политики.

Ранее в Кремле рассказали о планах внимательно следить за выборами в Белоруссии.