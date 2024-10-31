В Госдуме рассказали об одном просчете Зеленского

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Владимир Зеленский просчитался с планом получить от Соединенных Штатов дальнобойные ракеты Tomahawk. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат напомнил, что американцы никому не давали соответствующее оружие и давать не собираются. Вашингтон делает это не из жадности, а из прагматизма, считает он. Кроме того, в странах НАТО «не в восторге» от российских предупреждений касательно дальнобойных ракет и ударов вглубь страны, указал Белик.

По мнению парламентария, на Западе впали в ступор от аппетитов Владимира Зеленского.

«Украинский лидер демонстрирует небывалые усердия по «выколачиванию» своей поддержки. Думаю, что сегодня западный мир пребывает в растерянности - им навязался партнер, которому всегда мало денег, оружия, гуманитарной помощи. Скоро такими темпами не то, что Украину поддерживать, себя любимых ущемлять придется», — сказал Белик.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные газеты, раскрыв информацию о секретной части «плана победы» Киева о том, что Украина требовала у США дальнобойные ракеты Tomahawk, раскрыли конфиденциальные данные о переговорах с союзниками.

До этого газета The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника писала, что секретная часть «плана победы» Владимира Зеленского, не раскрытая публично, предусматривает передачу ракет американских Tomahawk новейших модификаций, способных преодолеть расстояние до 2400 километров — это в семь раз дальше, чем имеющиеся у Вооруженных сил Украины ATACMS.

В Киеве удивились реакции в США на просьбу передать ракеты Tomahawk.