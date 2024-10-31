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В Грузии задержали двоих человек за вброс бюллетеней на выборах

МВД Грузии сообщило о задержании двоих подозреваеых во вбросе бюллетеней

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РИА Новости

МВД Грузии сообщило о задержании двоих подозреваеых в массовом вбросе бюллетеней на парламентских выборах. Текст заявления ведомства приводит ТАСС.

«Следствием установлено, что обвиняемые во время проведения парламентских выборов 26 октября на 69-м участке села Садахло Марнеульского района с нарушением законодательства в избирательную урну поместили бюллетени», — сообщили в грузинском министерстве.

Из-за вброса бюллетеней ЦИК Грузии аннулировал итоги выборов на указанном избирательном участке. За это правонарушение подозреваемым грозит до двух лет тюрьмы. В чью пользу возможно производились вбросы, не уточняетя.

До этого МВД Грузии возбудило дело из-за возможного вброса бюллетеней на выборах.

26 октября в Грузии открылись избирательные участки в рамках выборов в парламент республики. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, будут бороться 19 партий. При этом главными претендентами на мандаты считаются члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Боррель предложил Грузии возобновить путь в ЕС.

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